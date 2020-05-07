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أحمد كريمة: معاداة الإخوان للجيش لن تُغفر لهم (فيديو)

الخميس 07/مايو/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن معاداة الإخوان للجيش لن تًغفر لهم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدواعش والإخوان والسلفية الجهادية يستخدمون المتفجرات لتدمير الحياة ويدعوا أنهم يطبقون الشريعة ويعملون على إقامة دولة الإسلام، مؤكدا أن دولة الإسلام لا تقام على أشلاء ودماء وأعراض الناس.

وتابع الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ»، موضحا أن أَلَدُّ الْخِصَامِ هو مخاصمة الجيش الوطني الذي يأمن البلاد خارجيا وداخليا على الأموال والأعراض والدماء.

وأكد أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر أن أبشع وأسوأ وأفزع ما يقتنعه الإخوان معادة الجيش الوطني.

في سياق منفصل، قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن بر الوالدين قضية لا يقبل الإهمال في الوفاء بها تبريرا أو اصطناع علل، موضحا أن خفض جناح الذل للوالدين هو من باب سداد الاديون، وهو خلق من أخلاق الواجب والوفاء والمروءة، ومصدره رقة القلب والضمير.

وأشار "الطيب"، خلال اتصال هاتفي عبر "سكايب" ببرنامج "االإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن بر الأبناء بوالديهم يكون طواعية واختيارا منهم، امتثالا لأمره تعالي، وتقربا منه، ولا يشعرون معه بالهوان، أو النفاق، مؤكدا أن بر الوالدين من أفضل الأعمال قاطبة بعد التوحيد وعبادة الله، وهو على قدم المساواة مع الزكاة والصلاة.

وأضاف شيخ الأزهر الشريف، أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، حتى لو كان التعبير عن العقوق بكلمة "أف"، منوها بأن الأب والأم سواء في وجوب برهما، متابعا أن بر الوالدين واجب على الأبناء حتى لو يكن الوالدين مسلمين.

وتابع شيخ الأزهر، أن على الأبناء ألا يضيقوا بإقامة الوالدين مع أسرهم، وألا يلجأوا لوضع الوالدين في دور المسنين إلا للضرورة القصوى كعجز الأبناء عن تمريض والديهم، ولكن يجب أن يحرصوا على زيارتهم، وعلى الزوجة أن تشجع زوجها على أدء واجباته تجاه أسرته.

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