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ارتفاع البورصات الأوروبية بختام التعاملات

الخميس 07/مايو/2020 - 07:05 م
البورصات الأوروبية
البورصات الأوروبية
انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم على ارتفاع ، مع متابعة المستثمرون نتائج تخفيف إجراءات الإغلاق في اللاد مع استمرار تفشي فيروس "كورونا".

وقاد قطاع التجزئة مكاسب البورصات الأوروبية بعد ارتفاعه بنحو 3 بالمائة.

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية مع التركيز على مستجدات كورونا بعد أن أبلغت ألمانيا، وهي الدولة التي بدأت في رفع قيود الإغلاق منذ عدة أسابيع، عن 1284 حالة جديدة اليوم، وهو رقم أعلى من 947 إصابة المعلنة في اليوم السابق.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالأمس خطوات لتخفيف الإغلاق، ولكنها أطلقت كذلك آلية "مكابح الطوارئ" حيث يمكن فرض قيود مرة أخرى حال عودة الحالات.

وفي المملكة المتحدة، أشار رئيس الوزراء بوريس جونسون بالأمس إلى أن إجراءات الإغلاق قد يتم رفعها بداية من يوم الإثنين القادم.

ومن جهة أخرى، أبقى بنك إنجلترا معدلات الفائدة ثابتة دون تغيير عند 0.1 بالمائة مع استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا استمرت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء في التدهور.

ويتوقع المركزي البريطاني انكماش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 14 بالمائة هذا العام.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.1 بالمائة إلى 337.9 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 1.4 بالمائة مسجلاً 5935.9 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" زيادة بنحو 1.4 بالمائة إلى 10759.2 نقطة، كما ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.5 بالمائة مسجلاً 4501.4 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو هامشياً أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.09 بالمائة إلى 1.0805 دولار.

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