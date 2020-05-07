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كورونا.. اليابان تعلن استخدام هذا العقار لعلاج الفيروس
الخميس 07/مايو/2020 - 06:59 م
وكالات
أقرت اليابان، اليوم الخميس، بموافقتها على استخدام عقار "ريمديسيفير" الذي تنتجه شركة "جيلياد ساينسز" كعلاج لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليكون بذلك أول دواء مصرح به رسمياً في اليابان لعلاج الفيروس، وتوصلت اليابان إلى القرار عقب ثلاثة أيام فقط من تقديم شركة الأدوية الأمريكية طلباً للحصول على الموافقة؛ وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
وقال مسؤول في وزارة الصحة اليابانية: "حتى الآن لا يوجد دواء متاح لعلاج فيروس كورونا هنا، ومن ثم فإن الموافقة على هذا العقار خطوة كبيرة بالنسبة لنا".
وفي ظل عدم وجود علاجات أخرى معتمدة للمرض يتزايد الاهتمام بالدواء في جميع أنحاء العالم. وحصل الدواء، الذي يأخذه المريض كمحلول عبر الوريد، على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الأسبوع الماضي لاستخدامه في حالات الطوارئ للمرض الناجم عن فيروس كورونا.
وأفادت شركة "جيلياد" بأن الدواء أدى لتحسن النتائج لدى الأشخاص الذين يعانون من المرض، الذي يصيب الجهاز التنفسي، وقدمت بيانات تشير إلى أنه يعمل بشكل أفضل عند تناوله في المراحل المبكرة من العدوى.
وسجلت اليابان ما يزيد قليلا عن 16000 حالة إصابة وأقل من 800 حالة وفاة وهو أدنى معدل تفش مقارنة مع الدول الصناعية الكبرى الأخرى.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,859 مليون إصابة، بينهم أكثر من 267 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,321 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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