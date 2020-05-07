"الصحة العالمية" تعلن موعد اعتماد لقاح كورونا رسميا

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن العالم في أمس الحاجة لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، في ظل حالة التفشي السريع التي تعصف بكل شعوب العالم.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قالت "الصحة العالمية" إن هناك حوالي 80 لقاحا يتم العمل عليهم حاليا، بينهم 5 أو 6 على الأقل في طريقها للنجاح، ويمكنها أن تكون فعالة، ولكن بحلول الربع الأول من العام المقبل 2021.





وكشف نائب مدير منظمة الصحة العالمية رانييري غويرا، في تصريحات لصحيفة "ميساجيرو" الإيطالية الخميس،أن "منصة دراسة اللقاح هي نفسها التي كانت مع السارس"، وأن "الشروع بالبحث لم يتم من الصفر".





وتابع: "على مستوى منظمة الصحة العالمية، نتخذ الاحتياطات لضمان أن تكون تكلفة اللقاح قابلة للتحكم بها من قبل أي جهة تقوم بتطويره"، فـ"لا يمكن أن يقتصر توفير اللقاح لمن يستطيعون تحمل تكلفته فقط".





ومع ذلك أكد غويرا أنه "في غضون ذلك، هناك حاجة إلى تطبيق قواعد الوقاية واحترامها"، وبشكل خاص "في الأماكن المزدحمة كوسائل النقل العام"، دون أن يخفي "القلق من هذه النقطة".





وذكر أنه "يمكن لمكتب أو مصنع ما التكيف مع اللوائح الصحية"، في حين أن "خدمات النقل العام من المحتمل أن تكون أكثر خطورة لأن الناس الذين يستخدمونها في تحرك مستمر".





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 482 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.