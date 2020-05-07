رسمياً.. تكليف "نتنياهو" بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الخميس، أنه كلف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسمياً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وفي وقت سابق من اليوم، أوصى 72 نائباً بالكنيست، في رسالة إلى "ريفلين" بتكليف "نتنياهو" بتشكيل الحكومة المقبلة، ووقع الرسالة نواب كتلة اليمين التي يقودها نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني جانتس.





ويكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة لكونه سيرأس حكومة التناوب أولاً لمدة 18 شهراً قبل جانتس، الذي سيتولى حتى موعد رئاسته للحكومة منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع.





وجاء توجيه الرسالة قبل ساعات من انتهاء مهلة 21 يوما حددها ريفلين للكنيست لتكليف أحد النواب بتشكيل حكومة تحظى بثقة 61 نائبا على الأقل من أعضاء الكنيست.





ومن المرتقب عرض الحكومة الجديدة على الكنيست لتصويت الثقة وأداء اليمين الدستورية، يوم الأربعاء المقبل، حسب ما اتفق نتنياهو وجانتس مساء أمس الأربعاء.





وكان الكنيست الإسرائيلي، قد أقر اليوم، قانون التناوب بما يتيح لنتنياهو وجانتس التناوب على رئاسة الحكومة لمدة 18 شهراً لكل منهما.