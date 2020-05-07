Advertisements

رسمياً.. تكليف "نتنياهو" بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الخميس 07/مايو/2020 - 07:14 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي - نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي - نتنياهو
الفجر

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الخميس، أنه كلف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسمياً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وفي وقت سابق من اليوم، أوصى 72 نائباً بالكنيست، في رسالة إلى "ريفلين" بتكليف "نتنياهو" بتشكيل الحكومة المقبلة، ووقع الرسالة نواب كتلة اليمين التي يقودها نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني جانتس.

ويكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة لكونه سيرأس حكومة التناوب أولاً لمدة 18 شهراً قبل جانتس، الذي سيتولى حتى موعد رئاسته للحكومة منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

وجاء توجيه الرسالة قبل ساعات من انتهاء مهلة 21 يوما حددها ريفلين للكنيست لتكليف أحد النواب بتشكيل حكومة تحظى بثقة 61 نائبا على الأقل من أعضاء الكنيست.

ومن المرتقب عرض الحكومة الجديدة على الكنيست لتصويت الثقة وأداء اليمين الدستورية، يوم الأربعاء المقبل، حسب ما اتفق نتنياهو وجانتس مساء أمس الأربعاء.

وكان الكنيست الإسرائيلي، قد أقر اليوم، قانون التناوب بما يتيح لنتنياهو وجانتس التناوب على رئاسة الحكومة لمدة 18 شهراً لكل منهما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتنياهو الحكومة الإسرائيلية الحكومة إسرائيل

أخبار تهمك

مبابي يسهل مهمة ريال مدريد ويصدم باريس سان جيرمان

منذ ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن استعادة نجمه

منذ أقل من نصف ساعة

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

الزوج الـ12.. غادة عبدالرازق تعلن زواجها من مدير تصوير "سلطانة المعز"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعلن عن أول الراحلين

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعة و 13 دقيقة

بشرى سارة من رئيس الوزراء بشأن زيادة الأجور

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 16 ساعة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يومين

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يومين

موضوعات متعلقة

"نتنياهو" و"غانتس".. هل تشهد إسرائيل حكومة وحدة؟

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

نتنياهو يبحث إعادة التكليف إلى الرئيس الإسرائيلي ريفلين.. غدا

رئيس وزراء الاحتلال ينوي لقاء جانتس حول محاولة عن تشكيل الحكومة

الرئيس الإسرائيلي يكلف "جانتس" بتشكيل الحكومة

حزب أزرق أبيض: انتهى عصر الخدع والمؤامرات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

06:16 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة