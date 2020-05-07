مسلسل ونحب تانى ليه الحلقة 15 الخامسة عشر كاملة HD | بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز

مع بداية شهر رمضان الكريم تتهافت القنوات الفضائية على عرض المسلسلات الدارمية التي تحظى مبتابعة جماهيرية عريضة، ومن المنتظر أن يكون الموسم الرمضاني الحالي على مستوى عالي من القوة، حيث يتواجد أكثر من بطل على الساحة جميعهم يتنافسون من أجل حصد لقب المسلسل الأفضل في رمضان 2020، تدور الأحداث حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.









مواعيد عرض مسلسل ونحب تانى ليه بطولة ياسمين عبد العزيز





بالترامن مع بداية اليوم الأول من شهر رمضان حظى موعد عرض مسلسل على نسب بحث عالية على الإنترنت حيث يرغب متابعي وعشاق النجمة ياسمين عبد العزيز في معرفه موعد إذاعه حلقات المسلسل، ونتعرف الآن على موعد مسلسل ونحب تانى ليه:





سيذاع المسلسل علي قنوات CBC في تمام الساعة 9.150 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى له في تمام الساعة 15.150 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 15.150 عصرا.









أبطال وفريق تمثيل مسلسل ونحب تانى ليه





ياسمين عبدالعزيز.

شريف منير.

كريم فهمي.

تارا عماد.

سوسن بدر.