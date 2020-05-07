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البابا تواضروس يصلي عشية عيد الكاروز ويطَيِّب رفاته

الخميس 07/مايو/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم عشية عيد القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية والذي تحتفل به الكنيسة القبطية يوم ٣٠ برموده الموافق ٨ مايو من كل عام.

وفي ختام العشية طَيَّب قداسته رفات "الكاروز" وألقى عظة عن "شخصية مار مرقس الرسول".

كان البابا تواضروس قد قال في برنامجه اليومي "جدد أيامنا كالقديم" والذى تبثه الصفحة الرسمية للكنيسة المصرية: إن تكوين الأسرة في المفهوم العقيدي ثلاثي  يتألف من هو وهي والمسيح وهذا التكوين الثلاثي يخلق وحدة قوية سر الزيجة يجعل من كل أسرة أيقونة حية ونظرتنا لكل أسرة تتكون هي أن تصبح مصنع للقديسين مؤكدا أن سر الزيجة أحد أسرار الكنيسة السبعة

تابع البابا تواضروس: وكل القديسين الذين نحبهم ونشفع لهم نتاج لأسر مباركة والتاريخ يحكي عن أسر كثيرة كيف كان الآباء والأمهات والأبناء أصحاب عزيمة قوية، مثل القديس أبانوب فهو طفل صغير نعلق أيقونته ونتذكر قصة أسرته، وهكذا الأم دولاجي والأم رفقة وأعداد لا تحصى من الأسر التى تكونت في الكنيسة وصارت تقدم قديسيين.

واختتم: "الكنيسة لديها ايقونة حية هي الأسرة لذلك قوانين الأسرة لها أهمية قصوى في الكنيسة فنجاح الأسرة من نجاح الكنيسة".

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ قليل عن استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صاحبي النيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين والأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط.

ومن المقرر أن يتم بث العظة عبر الفضائيات المسيحية والصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك".

في سياق آخر، قدم كل من مجلس كنائس الشرق الأوسط ممثلًا في أمينه العام الدكتورة ثريا بشعلاني، وإدارة محطة تيلي لوميار وفضائيتها نور سات، تعازيهم لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في نياحة (وفاة) الراهب القس رويس الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية الارثوذكسية في لبنان.

جاء ذلك خلال رسالتي تعزية بعث بهما بشعلاني وإدارة تيلي لوميار إلى قداسة البابا.

كان القس رويس الأورشليمي قد رحل في أواخر شهر ابريل المنصرم، عن عمر جاوز الـ ٥٨ سنة بعد حياة رهبانية ورعوية امتدت لأكثر من ٢٠ سنة سبقها فترة خدمة وتكريس في العراق لمدة ١٥ سنة.

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