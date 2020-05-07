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اتحاد الكرة يعلن تمديد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية مايو

الخميس 07/مايو/2020 - 07:53 م
الجنايني
الجنايني
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم تمديد تعليق نشاط كرة القدم في مصر حتى نهاية مايو الجاري بعد قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتمديد الإجراءات الاحترازية حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وأصدر الاتحاد بيانا جاء فيه:
"بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين و الحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من منتصف مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.  
 وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية شهر ابريل حتى منتصف مايو تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.

 ويأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى.

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