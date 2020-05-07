أحمد كريمة: "بسمع أغاني أم كلثوم وفيروز" (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الأغاني الهادفة ليست حرام مثل الغناء الوطني والغزل العفيف.





وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كعب بن زهير كان يهجو النبي محمد صل الله عليه وسلم وعندما أسلم قام بإلقاء قصيدة أمام الرسول محمد صل الله عليه وسلم في المسجد وبدأ القصيدة بالغزل العفيف.





وأشار، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أنه يسمع لأم كلثوم وفيروز فأغانيهم هادفة وعفيفة، موضحا أن الغناء الضار الذي به إيحاءات جنسية وانحراف وتزيين للفواحش نتحفظ عليه.





وقال كريمة، في تصريحات سابقة، إن الغناء ليس حرامًاـ مضيفًا أن السلفيين قاموا بتحريم الترويح عن النفس وحرموا الغناء.





وتابع، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الغناء ليس محرم على الإطلاق فحسنه حسن وقبيحه قبيح.





وكشف أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن أن الرسول محمد صل الله عليه وسلم عندما سأل السيدة عائشة رضي الله عنها، ماذا فعلتم بالفتاة اليتيمة الأنصارية، فقالت للرسول محمد: "أهديناها لزوجها"، وقال له الرسول: "هلا بعثتهم معهم فإن الأنصار قوم يحبون الغناء أتيناكم أتيناكم، فحيانا نحياكم ولولا الحبة السوداء ما سمنت عذاريكم ولولا الحبة السمراء ما حيلنا بواديكم"، وهذا ما أوصى الرسول صل الله عليه وسلم به السيدة عائشة خلال زفافها.





وفي سياق منفصل، قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن بر الوالدين قضية لا يقبل الإهمال في الوفاء بها تبريرا أو اصطناع علل، موضحا أن خفض جناح الذل للوالدين هو من باب سداد الاديون، وهو خلق من أخلاق الواجب والوفاء والمروءة، ومصدره رقة القلب والضمير.





وأشار "الطيب"، خلال اتصال هاتفي عبر "سكايب" ببرنامج "االإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن بر الأبناء بوالديهم يكون طواعية واختيارا منهم، امتثالا لأمره تعالي، وتقربا منه، ولا يشعرون معه بالهوان، أو النفاق، مؤكدا أن بر الوالدين من أفضل الأعمال قاطبة بعد التوحيد وعبادة الله، وهو على قدم المساواة مع الزكاة والصلاة.





وأضاف شيخ الأزهر الشريف، أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، حتى لو كان التعبير عن العقوق بكلمة "أف"، منوها بأن الأب والأم سواء في وجوب برهما، متابعا أن بر الوالدين واجب على الأبناء حتى لو يكن الوالدين مسلمين.





وتابع شيخ الأزهر، أن على الأبناء ألا يضيقوا بإقامة الوالدين مع أسرهم، وألا يلجأوا لوضع الوالدين في دور المسنين إلا للضرورة القصوى كعجز الأبناء عن تمريض والديهم، ولكن يجب أن يحرصوا على زيارتهم، وعلى الزوجة أن تشجع زوجها على أدء واجباته تجاه أسرته.