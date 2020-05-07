Advertisements

أحمد كريمة: "بسمع أغاني أم كلثوم وفيروز" (فيديو)

الخميس 07/مايو/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الأغاني الهادفة ليست حرام مثل الغناء الوطني والغزل العفيف.

وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كعب بن زهير كان يهجو النبي محمد صل الله عليه وسلم وعندما أسلم قام بإلقاء قصيدة أمام الرسول محمد صل الله عليه وسلم في المسجد وبدأ القصيدة بالغزل العفيف.

وأشار، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أنه يسمع لأم كلثوم وفيروز فأغانيهم هادفة وعفيفة، موضحا أن الغناء الضار الذي به إيحاءات جنسية وانحراف وتزيين للفواحش نتحفظ عليه.

وقال كريمة، في تصريحات سابقة، إن الغناء ليس حرامًاـ مضيفًا أن السلفيين قاموا بتحريم الترويح عن النفس وحرموا الغناء.

وتابع، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الغناء ليس محرم على الإطلاق فحسنه حسن وقبيحه قبيح.

وكشف أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن أن الرسول محمد صل الله عليه وسلم عندما سأل السيدة عائشة رضي الله عنها، ماذا فعلتم بالفتاة اليتيمة الأنصارية، فقالت للرسول محمد: "أهديناها لزوجها"، وقال له الرسول: "هلا بعثتهم معهم فإن الأنصار قوم يحبون الغناء أتيناكم أتيناكم، فحيانا نحياكم ولولا الحبة السوداء ما سمنت عذاريكم ولولا الحبة السمراء ما حيلنا بواديكم"، وهذا ما أوصى الرسول صل الله عليه وسلم به السيدة عائشة خلال زفافها.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن بر الوالدين قضية لا يقبل الإهمال في الوفاء بها تبريرا أو اصطناع علل، موضحا أن خفض جناح الذل للوالدين هو من باب سداد الاديون، وهو خلق من أخلاق الواجب والوفاء والمروءة، ومصدره رقة القلب والضمير.

وأشار "الطيب"، خلال اتصال هاتفي عبر "سكايب" ببرنامج "االإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن بر الأبناء بوالديهم يكون طواعية واختيارا منهم، امتثالا لأمره تعالي، وتقربا منه، ولا يشعرون معه بالهوان، أو النفاق، مؤكدا أن بر الوالدين من أفضل الأعمال قاطبة بعد التوحيد وعبادة الله، وهو على قدم المساواة مع الزكاة والصلاة.

وأضاف شيخ الأزهر الشريف، أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، حتى لو كان التعبير عن العقوق بكلمة "أف"، منوها بأن الأب والأم سواء في وجوب برهما، متابعا أن بر الوالدين واجب على الأبناء حتى لو يكن الوالدين مسلمين.

وتابع شيخ الأزهر، أن على الأبناء ألا يضيقوا بإقامة الوالدين مع أسرهم، وألا يلجأوا لوضع الوالدين في دور المسنين إلا للضرورة القصوى كعجز الأبناء عن تمريض والديهم، ولكن يجب أن يحرصوا على زيارتهم، وعلى الزوجة أن تشجع زوجها على أدء واجباته تجاه أسرته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروز بوابة الفجر ام كلثوم الفجر اغاني احمد كريمة

أخبار تهمك

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يومين

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 5 ساعات

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ ساعة و 11 دقيقة

بشرى سارة من رئيس الوزراء بشأن زيادة الأجور

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 18 ساعة

الزوج الـ12.. غادة عبدالرازق تعلن زواجها من مدير تصوير "سلطانة المعز"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعلن عن أول الراحلين

منذ حوالي 5 ساعات

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:46 م

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

06:16 م

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة