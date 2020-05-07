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نجم الأهلي يكشف تفاصيل خلافه مع البدري

الخميس 07/مايو/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تحدث عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، عن سبب خلافة مع حسام البدري، مدرب المارد الأحمر السابق والمنتخب المصري الحالي.

وتحدث عماد متعب خلال استضافته ببرنامج "أقر وأعترف" المذاع على قناة أون تايم سبورت، قائلا:" كنا نلعب مباراة أمام الاتحاد السكندري، وكانت النتيجة 1-0 ثم سجلنا الهدف الثاني في هذه اللحظة طلب مني البدري إجراء الاحماء، في هذه اللحظة ألقيت قميص الأهلي بالفعل".

وتابع:" لم أكن سريعاً عندما قمت لإجراء الاحماء، فقام حسام البدري برفع صوته علي أمام الجميع، فقومت بإلقاء القميص ورفضت أسلوبه، فقرر عدم الدفع بي".

وواصل:" رفضت منصب مدير المنتخب بسبب صعوبة العمل مع حسام البدري".

وأتم:" لو كان إيهاب جلال الذي تولى قيادة الفراعنة لوافقت على المنصب".

 

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