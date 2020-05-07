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"التعليم" تلغي التجاوز للأطفال الملتحقين بالروضات فئة 180 يومًا

الخميس 07/مايو/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
ألغت وزارة التعليم السعودية، اليوم الخميس، التجاوز للأطفال (فئة 180 يومًا) الذين التحقوا بالروضة الفصل الدراسي الثاني فقط.

وأكدت الوزارة، أنه يتم الإلغاء عبر رابط إلغاء التجاوز في مستخدم قائدة الروضة واعتماد الطلب من قبل مديرة إدارة رئيسة قسم رياض الأطفال بإدارة التعليم.

ويأتي ذلك نظرًا لاعتماد التجاوز إلكترونية لجميع طلاب المستوى الثاني في مرحلة رياض الأطفال من فئة (180 يوم) وأن بعض الطلاب من هذه الفئة التحقوا بالروضة الفصل الدراسي الثاني فقط بينما يشترط لقبولهم في الصف الأول الابتدائي دراسة الطالب فصلين دراسيين (عام دراسي) في روضة معتمدة.

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