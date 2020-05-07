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ليبيا.. الجيش الوطني يلاحق مرتزقة تركيا (فيديو)

الخميس 07/مايو/2020 - 07:58 م
الجيش الليبي - أرشيفية
الجيش الليبي - أرشيفية
الفجر

قصف الجيش الوطني الليبي، معاقل المرتزقة التابعين لتركيا في مدينة مصراتة بـ 18 ضربة جوية دقيقة أصابت أهدافها مباشرة، وذلك في عملية "طيور الأبابيل" ضد الميليشيات الموالية لتركيا لتحرير ما تبقى من العاصمة طرابلس.

وأدت الضربات إلى انفجار مخازن ذخيرة الوفاق والمرتزقة في الكلية الجوية، كما استهدفت مواقع أخرى للميليشيات الإرهابية في طرابلس من بينها معسكرات البحرية، ومقر الرحبة في تاجوراء، وفقاً لما ذكرته منصة "مداد نيوز".

ومع وقع ضربات الجيش الليبي ضد المرتزقة السوريين في ليبيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بانشقاق عدة ألوية من فصيل "السلطان مراد" عن الفصيل مع كامل عناصرهم، ويقدر عددهم بنحو 700 مقاتل؛ احتجاجاً على سياسة إرسال مقاتلين إلى ليبيا بجانب قوات الوفاق.

هذا وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير الماضي، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

وقال أردوغان: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".

هذا ويؤكد إعلان أردوغان بتواجد قوات تركية ومرتزقة إلى جانب حكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة، على "أطماع أنقرة في ليبيا".

ومما يؤكد أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان، قوله: إن "تركيا ستدعم حكومة طرابلس؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أدروغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.

ورفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين على أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية.

ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن اتفاق السراج وأردوغان، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بعيد توقيع الاتفاق إنه "استفزازي" ويثير القلق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

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