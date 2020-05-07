'بوابة ماسبيرو' تقدم برامج سريعة تصلح للسوشيال ميديا وشاشات التليفزيون

قدم الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإعلام "بوابة ماسبيرو"، عددًا من البرامج القصيرة للبث على الحسابات والصفحات الرسمية للهيئة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي؛ حيث يشرف فريق عمل الترويج الرقمي بالموقع على عدد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها صفحات "بوابة ماسبيرو" و"شوف ماسبيرو" والصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم"وغيرها من الصفحات.





ومن جانبه قال أحمد السباعي رئيس التحرير الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإعلام، إن منصات التواصل الاجتماعي باتت تتطلب نوعيات معينة من البرامج السريعة والمركزة في عدد من المجالات، بالإضافة إلى الفواصل والتنويهات الخبرية السريعة، والتي يتم الاستفادة منها في القنوات المختلفة والتي نجحت "بوابة ماسبيرو" في إمداد شاشات الهيئة الوطنية للإعلام المختلفة، بالعديد من هذه التنويهات والبرامج الخبرية القصيرة والمركزة.





وعن البرامج الجديدة في شهر رمضان الكريم، قال أحمد السباعي: "بمناسبة الشهر الكريم قمنا بتقديم عدد من البرامج الدينية القصيرة، مثل فادعوه بها عن أسماء الله الحسنى، و أصوات من نور عن أعلام القراء والمنشدين للقرآن الكريم والابتهالات الدينية، وعائلة سلمي وهو برنامج درامي كارتوني للأطفال، بجانب البرامج الأخرى مثل برنامج (حكايات شيخ المصورين) وهو برنامج يرصد بعدسة كبار مصوري الفوتوغرافيا تاريخ مصر وحكايات نجومها وكواليس صنع القرار فيها في الفترة الماضية، وبرنامج (180 ثانية) وهو برنامج يتوقف بالتحليل لموضوع خبري مطروح على الساحة الخبرية في ثلاث دقائق فقط، و(نشرة أرقام كورونا) والذي يستعرض بالأرقام مدى تمدد فيروس كورونا وعدد مصابيه وحالات الوفاة بسببه في مصر والعالم، وبرنامج (دقيقتين وبس) وهو عبارة عن نشرة عناوين لأهم الأخبار على مدار اليوم سواء كانت سياسية أو اقتصادية او فنية او رياضية في مصر والعالم على مدار اليومين وفي مدة زمنية لا تتجاوز الدقيقتين".



