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طريقة عمل الكنافة بالمكسرات.. وصفة سريعة
الخميس 07/مايو/2020 - 08:00 م
المقادير
- 250 جرام من الكنافة
- كوب من السمن)
- 2 ملعقة سكر بودرة
- 1/4 كوب من المكسرات
- معلقة كبيرة من العسل
طريقة التحضير
كسري الكنافة وأضيفي السمن والسكر البودرة والمكسرات واخلطي المزيج جيداً.
ادهني مقلاة غير لاصقة بالقليل من السمن وأضيفي كمية مناسبة من خليط الكنافة وحمريها لمدة دقيقتين على كل جانب.
انقلي الكنافة لطبق التقديم ووزعي العسل وقليل من المكسرات على الوجه وقدميها ساخنة.
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