صلاح يقود التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي في الموسم الحالي ، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وتصدر نجوم ليفربول المشهد في التشكيلة المثالية، بتواجد 7 لاعبين من الريدز ولاعبين من مانشستر سيتي ولاعب من مانشستر يونايتد وآخر من ليستر سيتي.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

في خط الدفاع: أرنولد (ليفربول) - فان دايك (ليفربول) - سويونكو (ليستر سيتي) - أندي روبرتسون (ليفربول).

في خط الوسط: دي بروين (مانشستر سيتي) - جوردان هندرسون (ليفربول) - برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

في خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) - سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) - ساديو ماني (ليفربول).