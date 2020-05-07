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صلاح يقود التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي
الخميس 07/مايو/2020 - 08:31 م
كشفت هيئة الإذاعة
البريطانية BBC عن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي في الموسم الحالي ، والتي
شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.
وتصدر نجوم ليفربول
المشهد في التشكيلة المثالية، بتواجد 7 لاعبين من الريدز ولاعبين من مانشستر سيتي
ولاعب من مانشستر يونايتد وآخر من ليستر سيتي.
وجاءت التشكيلة
المثالية على النحو التالي:
في حراسة المرمى:
أليسون بيكر (ليفربول).
في خط الدفاع: أرنولد
(ليفربول) - فان دايك (ليفربول) - سويونكو (ليستر سيتي) - أندي روبرتسون (ليفربول).
في خط الوسط: دي بروين
(مانشستر سيتي) - جوردان هندرسون (ليفربول) - برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).
في خط الهجوم: محمد
صلاح (ليفربول) - سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) - ساديو ماني (ليفربول).