Advertisements

صلاح يقود التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

الخميس 07/مايو/2020 - 08:31 م
محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي في الموسم الحالي ، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

 

وتصدر نجوم ليفربول المشهد في التشكيلة المثالية، بتواجد 7 لاعبين من الريدز ولاعبين من مانشستر سيتي ولاعب من مانشستر يونايتد وآخر من ليستر سيتي.

 

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

 

في حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

 

في خط الدفاع: أرنولد (ليفربول) - فان دايك (ليفربول) - سويونكو (ليستر سيتي) - أندي روبرتسون (ليفربول).

 

في خط الوسط: دي بروين (مانشستر سيتي) - جوردان هندرسون (ليفربول) - برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

 

في خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) - سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) - ساديو ماني (ليفربول).

 

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 7 ساعات

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزوج الـ12.. غادة عبدالرازق تعلن زواجها من مدير تصوير "سلطانة المعز"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة من رئيس الوزراء بشأن زيادة الأجور

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 5 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يومين

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ يوم

الأهلي يعلن عن أول الراحلين

منذ حوالي 5 ساعات

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:46 م

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

06:16 م

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة