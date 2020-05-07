6 نصائح للعزل المنزلي الناجح.. ودور الأسرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 7981 حالة منهم 1887 حالة قد شفيت، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بالإضافة إلى 482 حالة وفاة، وكما خرج من الحجر الصحي بمستشفيات العزل 72 من المصابين بفيروس كورونا، وكشفت الوزارة عن أن إجمالي عدد المصابين بمستشفيات العزل 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة.





وارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة، وأن عدد الحالات التي تحولت نتائج معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا، كما سجلت وزارة الصحة 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 13 حالة جديدة، مع ارتفاع أعداد المصابين، يبقي العزل المنزلي حل مفيد للحالات البسيطة.





وتستعرض الفجر شروط العزل المنزلي الناجح ودور الأسرة:





الحجر المنزلي

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تفعيل الحجر المنزلي عند الإصابات البسيطة بفيروس كورونا أو الاشتباه، ووضعت وزارة الصحة مجموعة الشروط للعزل المنزلي منها فتح النوافذ، وجود تهوية جيدة، وتعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام، مثل مقابض الأبواب، فضلا عن عدم المخالطة والاعتذار عن استقبال الزيارات.





وأكدت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة عدم مشاركة أدوات الطعام مع الآخرين، ويمكن استخدام أدوات أحادية الاستخدام، ويفضل التواصل عبر التطبيقات الذكية مع الأخرين كما يفضل عدم مشاركة الأدوات الشخصية وتعقيمها جيدا.





شروط الحجر المنزلي

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أعراض لفيروس كورونا 19 والتي تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم، السعال الجاف، ضيق التنفس، آلام الجسم، والتهاب الحلق، وإذا ظهرت أحد الأعراض على أحد أفراد المنزل، يجب عزل المريض داخل المنزل لضمان عدم نقل العدوى للأشخاص غيره.





وتتضمن شروط العزل المنزلي عدم نقل المريض المشتبه في إصابته إلى الطبيب أو المستشفى بل يتصل الجهات الصحية وعزل المريض بالمنزل في غرفة مخصصة، يوضع المريض في غرفة جيدة التهوية بعد تعقيمها وتنظيفها جيدًا.





وتشمل الشروط، أن يتولى شخص واحد رعاية المريض وتقديم له الطعام والشراب والدواء، وتنظيف المنزل جيدًا وتجديد الهواء به، ثم تعقيمه بواسطة الكحول أو مواد التعقيم الأخرى، وتكرار الأمر بشكل دوري كل بضعة ساعات، ولا يخرج المريض أو المشتبه في إصابته من غرفته إلا لدخول الحمام.





ويجب على مقدم الرعاية تطهير الحمام بعدما يستخدمه المريض، وعليه ارتداء الكمامة الطبية وقفازات عازلة أثناء تطهيره، يجب تخصيص أدوات شخصية للمريض ولا يستخدمها أحد غيره، مثل الأطباق والأكواب والمناشف ومفارش السرير وكذلك الملابس.





غسل الأدوات

وتتضمن الشروط أن يقوم الشخص الذي يرعى المصاب بغسل وتطهير الأدوات والأغراض بعدما يستخدمها المريض بشكل مباشر وعدم جمعها مع أغراض باقي الأسرة، ويجب على الشخص مقدم الخدمة الطبية في المنزل إعداد الطعام للمريض وعند توصيله له عليه ارتداء الكمامة الطبية والقفازات العازلة، وعليه الإسراع في مغادرة الغرفة.





وتشمل الشروط، ارتداء للمريض كمامة طبية عند الحصول علي وجبة الطعام من مقدم الرعاية الصحية لمنع العدوى، وعدم لمس الشخص مقدم الرعاية، ويفضل أن يعطي له ظهره لمنع لنقل العدوى، وعلى مقدم الرعاية الطبية المنزلية فور خروجه من حجرة المريض، غسل الأطباق والأكواب التي تناول فيها المريض الطعام.





دور الأسرة

تشمل شروط منظمة الصحة العالمية نصائح لدور أسرة المصاب منها عند الخروج من غرفة الشخص المشتبه في إصابته بالعدوى يجب غسل الأيدي جيدًا والامتناع عن لمس الوجه، تطهير باب الغرفة وأي مكان قد يلمسه المريض عند خروجه لاستخدام الحمام، على باقي أفراد المنزل تجنب لمس الوجه، وغسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، والاهتمام بالنظافة الشخصية.



