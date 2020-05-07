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أبرزها "تقوية المناعة".. تعرف على فوائد البصل الأحمر

الخميس 07/مايو/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
على الرغم من رائحته القوية التي تجعل الناس ينفرون من تناوله نئيا، إلا أن البصل الاحمر له فوائد صحية مذهلة، حيث يعمل على تقوية مناعة الجسم،

ومن هنا ننشر لكم فوائد البصل الأحمر المذهلة:

- يساعد البصل الأحمر الأشخاص الذين لديهم هشاشة عظام في تقوية العظام ويعمل على خفض خطر تعرّضها للكسر. 

- البصل الأحمر يحتوي على الفيتامين أ A بنسب عالية جداً، يعمل على تنقية البشرة وإبراز جمالها.

- يعتبر البصل الأحمر واحد من أهم العناصر الغذائية التي تساعد في تطهير المعدة من السموم والجراثيم والفيروسات.

- يقي البصل الأحمر من الإمساك ويحتوي على نسب مرتفعة من الألياف الغذائية.
 
- يعزز البصل الأحمر جهاز المناعة ويعمل على تقويته.

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