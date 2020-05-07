كيفية التحكم في التوتر والخوف من فيروس كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة ولاء أمين، مدرس الطب النفسي، بقصر العيني، إن المواطنين بإمكانهم التحكم في التوتر الذين يتعرضون له جراء الأخبار التي يشاهدونها على مواقع التواصل الاجتماعي وإصابات فيروس كورونا التي تزداد يوما عن الآخر.





وأضافت، خلال فيديو بثته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السيدات هن أبطال هذه المرحلة والمسؤولين عن استكمال المشوار تجاه اولادهم والحفاظ عليهم من الوصول لمعلومات مجهولة المصدر من شأنها بث روح الخوف والزعر داخلهم.





وأشارت أمين، أن أكثر فئة متضررة من البعد الجسماني عنهم هم كبار السن، ويجب تعويضهم عن ذلك الغياب من خلال التواصل المستمر معهم تليفونيا والتأكد من تناولهم علاجهم في المواعيد المحددة له والمحافظة على روتينهم البسيط.





وأكملت: "علينا ألا نعامل المصابين بفيروس كورونا وأسرهم بالوصم"، مؤكدة أن إحساس المريض بالوصم الاجتماعي يتسبب له في تأخر طلبه للمساعدة الطبية من الفريق الطبي مما يؤدي لتأخر حالته وحدوث مضاعفات له هو في غنى عنها، كما يجب غسل اليدين باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





مستجدات أزمة كورونا

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



