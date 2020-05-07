أستاذ أمراض قلب: المصريون يستهلكون 80 مليار سيجارة سنويا (فيديو)

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن لغة الأرقام توضح الكثير من الحقائق فيما يخص كارثة التدخين في مصر.





وتابع "شعبان"، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن شرائح التدخين تتنوع بين أطفال ويبلغ عددهم 70 ألف حتى 9 سنوات وتحت 15 عاما أكثر من نصف مليون طفل مدخن والسجائر تستهلك 7 مليار جنيه يمكن الاستفادة منهم فيما هو مفيد بالإضافة إلى استهلاك مثلهم في العلاج.





وأشار، إلى أن السجائر معول من معاول هدم الحضارات وتطرح من الرصيد القومي فعندما نعلم أن المصريين يستهلكوا 4 مليار علبة سجائر أي 80 مليار سيجارة ونحتل مرتبة متقدمة بين الدول المنتشر بها التدخين.





وأضاف، أن التدخين أسوأ اختراع في القرنين 20 و21 وفي تاريخ البشرية وضحاياها أكثر من ضحايا أسلحة الدمار الشامل والقنبلة الذرية، مشيرا إلى أن السجائر إدمان بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهي تستنزف موارد الدول.





مستجدات أزمة كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.



