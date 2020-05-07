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الخارجية السعودية ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

الخميس 07/مايو/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
رحبت وزارة الخارجية السعودية، مساء الخميس، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدة استعدادها للعمل معها على أساس من التعاون والاحترام المتبادل.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق.

وقال الملك سلمان: " بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق، يسرنا أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم لما فيه خير العراق وشعبه الشقيق ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق.

وقال ولي العهد : " يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات للعراق وشعبه الشقيق بالمزيد من النماء والاستقرار ".

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