Advertisements

نجم الأهلي على طاولة بيراميدز

الخميس 07/مايو/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
دخل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد الشيخ، دائرة اهتمام نادي بيراميدز من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مسئولو نادي بيراميدز يرغبون في الحصول على خدمات جناح القلعة الحمراء أحمد الشيخ سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

أحمد الشيخ ضمن الخطة الموضوعة من قبل نادي بيراميدز، حيث يسعى النادي السماوي للتعاقد مع أكثر من لاعب بصفوف الأهلي بعدما نجح في ضم أحمد فتحي في صفقة انتقال حر.

ومن أبرز اللاعبين الذين يستهدفهم نادي بيراميدز من الأهلي، هم، "شريف إكرامي وحسام عاشور".

يشار إلى أن اهتمام بيراميدز بضم الشيخ ستكون بمثابة فرصة جيدة للأهلي من أجل التفاوض بقوة للحصول على ثنائي الفريق السماوي رجب بكار الظهير الأيمن ونبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق.

أخبار تهمك

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يومين

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعلن عن أول الراحلين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ يوم

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يومين

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزوج الـ12.. غادة عبدالرازق تعلن زواجها من مدير تصوير "سلطانة المعز"

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة من رئيس الوزراء بشأن زيادة الأجور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:46 م

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

06:16 م

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة