أول تعليق من رامز جلال على حلقة حسن شاكوش في "رامز مجنون رسمي"

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شارك الفنان رامز جلال صور من حلقة المطرب الشعبي حسن شاكوش، في برنامجه "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة الـ6:30 مساء.



وكتب "جلال"، تعليقا على الصور قائلا: "حسن شاكوش"، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرز التعليقات "عود البطل مقلوب"،"عود البطل مسطول"،"بتحط روج يا شاكوش الفاتحة عالرجال".



واستضاف الفنان رامز جلال، المطرب الشعبي حسن شاكوش في الحلقة الـ14 من برنامجه "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة الـ6:30 مساء.