طبيب أمراض قلب يفجر مفاجأة بشأن السجائر الإلكترونية (فيديو)

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، من أضرار السيجارة الإلكترونية كاشفا أنها تصيب الإنسان بالسرطان وتسبب الوفاة.





وأضاف "شعبان"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السيجارة قد تؤدي إلى هبوط في القلب، مؤكدا أن السجائر العادية أو الإلكترونية تؤدي إلى إصابة الإنسان بالعديد من المشاكل الصحية.





وتابع الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، أن السجائر الإلكترونية تؤدي إلى مشاكل كبيرة في الجهاز التنفسي، والتهاب رئوي شديد وتحدث أزمات قلبية فضلا عن كونها تؤدي إلى إصابة المدخن بالسرطان.





وكشف أن الشيشة كارثة اجتماعية، موضحا أن حجر الشيشة يوازي 20 سيجارة وتصيب الأشخاص بأزمات قلبية حادة.





مستجدات أزمة كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.



