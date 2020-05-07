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وائل جسار يغني "قلبك حنين يانبي" في "إغلب السقا"

الخميس 07/مايو/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
سارة إبراهيم

إستضافت النجمة رزان مغربي، اليوم  المطرب وائل جسار، في حلقة جديدة من برنامج "إغلب السقا"، والمذاع على مصر MBC .

ومن جانبه طلب الفنان أحمد السقا، من المطرب وائل جسار، أن يقوم بغناء أغنية " قلبك حنين يانبي" وقال أمي مأكده عليا انك لازم تغنيها ".

وفي سياق متصل تنافس "السقا"، مع وائل جسار، في لعبة سحر العيون، اللعبة تقوم علي ظهور صور عيون ل بعض الشخصيات المعروفة ، ومن يقول أسم الشخص يحصل علي نقاط أكثر .

إستطاع وائل جسار، الفوز علي السقا في لعبة سحر العيون ، قال له " مش أنا ياحبيبي بالمصري أنا بقالي كتير بتدرب برضه " .

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