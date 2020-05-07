وائل جسار يغني "قلبك حنين يانبي" في "إغلب السقا"





إستضافت النجمة رزان مغربي، اليوم المطرب وائل جسار، في حلقة جديدة من برنامج "إغلب السقا"، والمذاع على مصر MBC .





ومن جانبه طلب الفنان أحمد السقا، من المطرب وائل جسار، أن يقوم بغناء أغنية " قلبك حنين يانبي" وقال أمي مأكده عليا انك لازم تغنيها ".





وفي سياق متصل تنافس "السقا"، مع وائل جسار، في لعبة سحر العيون، اللعبة تقوم علي ظهور صور عيون ل بعض الشخصيات المعروفة ، ومن يقول أسم الشخص يحصل علي نقاط أكثر .



