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وائل جسار يغني "قلبك حنين يانبي" في "إغلب السقا"
الخميس 07/مايو/2020 - 08:45 م
سارة إبراهيم
إستضافت النجمة رزان مغربي، اليوم المطرب وائل جسار، في حلقة جديدة من برنامج "إغلب السقا"، والمذاع على مصر MBC .
ومن جانبه طلب الفنان أحمد السقا، من المطرب وائل جسار، أن يقوم بغناء أغنية " قلبك حنين يانبي" وقال أمي مأكده عليا انك لازم تغنيها ".
وفي سياق متصل تنافس "السقا"، مع وائل جسار، في لعبة سحر العيون، اللعبة تقوم علي ظهور صور عيون ل بعض الشخصيات المعروفة ، ومن يقول أسم الشخص يحصل علي نقاط أكثر .
إستطاع وائل جسار، الفوز علي السقا في لعبة سحر العيون ، قال له " مش أنا ياحبيبي بالمصري أنا بقالي كتير بتدرب برضه " .
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