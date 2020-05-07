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وزارة الصحة السعودية تكشف المقصود بالحالات الحرجة

الخميس 07/مايو/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، عن معايير الحالات الحرجة التي يتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة.

وأوضح أن الحالة الحرجة، هي حالة مؤكدة بالإصابة بموجب إجراء فحوص مخبرية تؤكد ذلك، وأنها في وضع حرج غير مستقر، من حيث العلامات الحيوية والقدرات التنفسية، وتحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تتم تجاه الحالات الحرجة لا تعتمد على الخبرة الداخلية فقد ولكن الخبرات الدولية المتعارف عليها أيضًا.

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الخميس إجتماعها الثامن والسبعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى إستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والاستاذ عبدالرحمن الحسين متحدث وزارة التجارة، والمقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، حيث أوضح الدكتور محمد العبدالعالي متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (3772367) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1252240) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (264189) آلف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1793 )

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