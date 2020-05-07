ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا إلى 94 حالة بالإسكندرية

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي النموذجي، المخصص كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إنه تعافت حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، اليوم الخميس، تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية للفيروس وتماثلت تمامًا للشفاء وتم خروجها من المستشفى.





وأوضحت "السيد"، في تصريحات صحفية، أن الحالة المتعافية كانت في العناية المركزة وتم شفاؤها تمامًا وتحولت نتائج تحاليلها سلبية للفيروس وتم خروجها اليوم، لافتة إلى أن عدد حالات الشفاء قد ارتفع بذلك إلى 94 حالة حتى الآن.





وتابعت مدير المستشفي، أنه جرى تحويل 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كوورنا المستجد إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبي قير، وذلك لقضاء فترة "نقاهة" بعد أن استكملوا العلاج وقربوا على الشفاء تمامًا، وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تم تحويلها من المستشفى إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية حتى الآن إلى 286 حالة، موضحة أن الهدف من تحويل هذه الحالات إخلاء أماكن أخري داخل المستشفي لاستقبال الحالات الطارئة والأكثر حاجة إلى الرعاية والعناية التي تتطلب وضعها على أجهزة تنفس صناعي.





مستجدات أزمة كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.



