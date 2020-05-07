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خبير اقتصادي: الأسعار سترتفع لا محالة في هذه الحالة (فيديو)

الخميس 07/مايو/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور مصطفى بدر، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية إذا لم تتخذ الإجراءات الاحترازية الاقتصادية، فسترتفع الأسعار لا محالة.

وتابع "بدر"، خلال مداخلة هاتفية منع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي كونته الدولة على مدى الـ5 سنوات الماضية انخفض لـ37 مليار دولار، بعدما كان 45 مليار، وهذا يعني أن موارد الدولة من العملة الأجنبية بدأت تتراجع، بهدف تأمين السلع الاستراتيجية للمواطن المصري.

ولفت إلى أن الإعلام عليه دور في إيصال رسالة للمواطنين بأن أزمة كورونا ما زالت في البداية، وبأننا لا نعيش في رفاهية في التعامل مع هذه الأزمة.

هذا وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المواطن يجب أن يدرك أن أزمة فيروس كورونا تركت آثارها على الوضع الاقتصادي.

وأشار "معيط"، خلال مؤتمر الإعلان عن الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الدولة كانت تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يقترب من 6%، ولكنه يصل حاليا إلى 4.2%، وهذا يعني خفض في معدل النمو بما يقترب من 1.8%.

وأوضح أنه ستحدث زيادة في حجم الدين بقيمة 44 مليار، أو ما يوازي 3% من الناتج المحلي، كما انخفضت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمقدار 75 مليار جنيه منهم 65 مليار جنيه فقد في الحصيلة الضريبية.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


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خبير اقتصادي بوابة الفجر الفجر

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