مكرم محمد أحمد: إنجازات "عبدالناصر" كانت كثيرة جدا

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه كان ناصريا حتى هزيمة 1967، مضيفا أن القضية كانت كيف يمكن إجراء الإصلاح.





وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أنه أحب مهنة الصحافة، ورأى أنها رسالة، وعمل على الدفاع عن الوطن من خلال مهنته.





وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن إنجازات "عبدالناصر" كثيرة جدا، منها تسيد الحكم العمال والفلاحين، منوها بأن عبدالناصر كان يعبر عن طموح كبير والذي تجسد في التوافق الكبير بينه وبين الجماهير، معقبا: "كنا نعيش نجاحات عظيمة واخفاقات أيضا".





وفي سياق آخر، أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أداء الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا متميزة وأن توقعاتها تصدق، مضيفا أن حسابات الحكومة وإجراءاتها الاستباقية نجت مصر من مخاطر كثيرة.





وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات صحفية، أن إجراءات الحكومة الاستباقية جعلتنا نعبر مراحل الأزمة الراهنة بدون مواجهات لأى أزمة فى المواد الغذائية والمواد التموينية والمواد المطهرة، مشيرا الى أن هناك قدر كبير من التكاتف بين مؤسسات الدولة.





وأشار مكرم محمد أحمد الى أن من ضمن الأشياء الجيدة التى تقوم بها الحكومة هى رغبتها المتزايدة فى التعامل مع القطاع الخاص وإعطائه حقه وأيضا حث القطاع الخاص على القيام بواجبه الحقيقي ودفع رواتب العمال وعدم الاستغناء عنهم وأن روح التكافل مع القطاع الخاص لعبور الأزمة شئ رائع ومهم.



