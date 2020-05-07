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مكرم محمد أحمد: هذه قصة سجني في اليمن وعدت على طائرة إلى مصر مع الملك سعود بن عبدالعزيز

الخميس 07/مايو/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه «خلال عملي في الخارج تعرفت على مصر الداخل معرفة كاملة ثم أتيحت لي فرصة تغطية حرب اليمن وأكاد أكون مشيت ليمن على أقدامي وتعرفت على جميع القبائل والمدن وحياة الحرب الحقيقية كانت متعلقة باليمن أكثر من أي مكان آخر، كانت مهمة مؤقتة وكنا نتوقع أنها ستنتهي سريعًا لكنها أصبحت مهمة استنزاف إلى أن بلغ عدد الجنود المصريين في اليمن 100 ألف مقاتل، والمصريون قدموا نموذج على احترام الشعوب».

 

وأضاف الكاتب الصحفي في لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج رأي عام على قناة TeN، أنه تعرض للسجن لأسباب تتعلق بالتغطية الصحفية، قائلا «دخلت للسجن بسبب هذا السؤال أثناء وجودي في اليمن على يد القائد المصري هناك لأنه كان متخيلا إنني خارج عن الطوع، وحجب عن هيكل وعن الأهرام أني كنت مسجونا في اليمن في ذلك التوقيت، ولم يعرف زملائي الموجودين معي في اليمن بما حدث لكن في النهاية أثبتت الأهرام أنها جريدة مهمة جدًا فخرجت من السجن بنفوذ محمد حسنين هيكل».

 

وتابع«عدت إلى مكاني في اليمن وقالولي تروح أي مكان في العالم فقلتلهم أروح اليمن لاستكمل مهمتي هناك وأعتقد أنني رجعت في ظروف غريبة حيث كنت في طائرة وعرفت أن الملك سعود بن عبد العزيز لجأ إلى مصر ورأى المصريين أن يتواجد في اليمن لرفع الروح المعنوية للجنود هناك وعودتي كانت مع الملك سعود بن عبد العزيز في اليمن».

 

وعرض الكاتب الصحفي وجهة نظره في حرب اليمن قائلا «أعتقد في أحيان كثيرة كان ينتابني إحساس إننا يمكن أن ندير اليمن بأقل عدد مما هو موجود وبكفاءة أكبر وإذا اهتممنا بالزراعة وبعض الأشياء الأخرى لكان وفر علينا الكثير، لكن إذا كنت تحاكم الزمن فأنت تحاكمه بعد أن تكون الأمور قد مضت، ولكن لكل حال ظروفه وأحواله التي تملي الواقعة وأعتقد أن أهم إنجازات المصريين في اليمن إنهم نلقوا هذا الشعب إلى القرن العشرين وأنهم فتحوا أمامهم آفاق كثيرة واليمنيين استفادوا من هذه الفترة».

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