مكرم محمد أحمد: كنت ناصريًا حتى هزيمة النظام عام 67 .. واستقبلت بارتياح تأمم الصحف

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيما يتعلق بقرار تأميم الصحف، إنه استقبلته بارتياح شديد وكان لديه آمال بأنه سيكون هناك مساحات أوسع لحرية الرأي والتعبير عن الذات، مضيفا «لكن في النهاية مضت الحياة وقدرت أنه هناك حاجة من اثنين إما انك قادر على تغيير الواقع المتواجد به وإما ان تتعايش معه وتحاول تفهم جوانبه وتحاول أن تقلص مساحة الفارق ما بينك وما بين الواقع حتى تستمر أو ما يسمى بالمناورة أو التعايش».

وهل ما إذا كان مانشيت الأخبار المسيئ لعبدالناصر السبب قال الكاتب الصحفي، «أعتقد أن الروايات عن هذه القصة كثيرة ومتنوعة أكثر من الواقع الذي حدث فالأخبار نشرت المانشيت لكن الوصل ما بين المانشيتين متعسف جدًا لأن الفصل في المانشيت كان أساسي وقائم بالفعل وبالتالي الموضوع على أرض الواقع لم يكن بذات الأبعاد التي تم تصويره به بعد ذلك».

وهل مكرم محمد أحمد ناصري ؟ قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج رأي عام على قناة TeN: «كنت ناصريا إلى أن وقعت هزيمة 1967 لأنني عشت الهزيمة وشفتها عن قرب وكان هيكل كتب أنها حادث صدام وأنا أعتبرت أنها هزيمة نظام وأعتقد إنها نقطة فارقة في العلاقة ما بيني وبين النظام في ذلك الوقت»، مضيفا «تربيت في عصر عبد الناصر بكل الشعارات التي رفعها هذا العهد وكل القضايا التي كان من أجلها يناضل وفي نفس الوقت كانت قضايا المستقبل وأعتقد أنه لم يكن هناك خلاف في أن عبد الناصر كان يستشرق المستقبل والعدالة الاجتماعية ولكن كانت المسألة والسؤال الحقيقي هو على حساب من وما هى النتيجة النهائية، والنتيجة النهائية في كافة الأحوال أنك كنت تدافع عن رغيف الخبز وتعلمت كثيرًا من هذا الدرس».

وتابع «هيكل كان ينصحنا دائما إننا نكون على قدر من الوعي إن هناك قضية اسمها قضية امن وان هناك قضية دولة ونعرف ايضا ان المسائل نسبية وان الدنيا لاتؤخذ إلا بالاجتهاد معركة وراء آخرى.. هل كان لهيكل مصلحة في ان ننتظم في ان الامر تجاوز مكرم محمد احمد واصبحنا مجموعة من الشباب من كافة الصحف لنا رأي في مسيرة الوطن في هذه الفترة وعبرنا عن رأينا أكثر من مرة وبالتالي اعتقد انه من الاشياء المهمة، انت تسيرك طموحك واهدافك ثم تفاجئ ان الحصاد ليس ما كنت ترجوه لانه لم تكن الصورة الكاملة معك».