"بردانة أنا".. بديع أبو شقرا يكرر مأساة حنين مع ضحى

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انطلقت منذ قليل حلقة جديدة من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني "بردانة أنا"، وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.



بدأت الحلقة بتهديد ضحى لزوجها باسم بالسكين وشددت عليه ألا يقترب منها ولكنه هددها بأنه سوف يتجنى عليها بالحديث ويتهمها بالخيانة أمام أهلها ويقتلها لأن يحق للرجل قتل زوجته إذا تأكد من خيانتها.



وتتوالى الأحداث ويذهب زياد لعيد ميلاد شادي وهو حييب دانيا السابق ويشاهدها وهي ترقص معه لتشتعل الغيرة في قلبه.



وفي نهاية الأحداث، تخبر ضحى باسم بأنها تكرهه وتريد أن تطلب الطلاق ليعتدي عليها بالضرب المبرح.



وكان مسلسل "بردانة انا"، قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.



العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.