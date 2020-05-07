تراجع واردات مصر من القمح والذرة والأدوية خلال 3 شهور

تراجعت فاتورة استيراد القمح خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي"2019 - 2020" بنحو 4% لتسجل ما قيمته 669.2 مليون دولار مقارنة بنحو 696.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام المالي الماضي كما انخفضت واردات "الذرة" بما نسبته 7 .17% لتسجل 320.1 مليون دولار مقارنة بنحو 389.2 مليون دولار.









وكشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، انخفاض واردات مصر من "الأدوية" لتسجل ما قيمته 348.5 مليون دولار مقارنة بنحو 414.9 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 16% وتراجعت واردات "الأسماك الحية أو الطازجة أو المبردة أو المجففة" لتسجل 109.8 مليون دولار مقابل 127 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 13.5%.





كما انخفضت واردات مصر من "المنتجات البترولية" خلال 3 شهور من العام المالي الحالي لتسجل ما قيمته 1.417 مليار دولار مقارنة بنحو 2.010 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت 29.5% وانخفضت واردات مصر من" أجهزة الهاتف والاتصالات" بنحو 3% لتسجل بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي نحو 95.6 مليون دولار مقارنة ب` 98.6 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام المالي السابق.





كما انخفضت واردات "قطع الغيار والأجزاء والآلات والأجهزة" بنحو 2.4% مسجلة 328.6 مليون دولار مقابل 336.7 مليون دولار .





وشهدت واردات "المركبات غير العضوية أو العضوية" انخفاضا بنحو 22.7% لتسجل 322.2 مليون دولار مقارنة ب` 417.1 مليون دولار.





في المقابل، أوضح التقرير ارتفاع واردات مصر من "سكر قصب خام" لتبلغ ما قيمته 62.7 مليون دولار مقارنة ب` 21.7 مليون دولار, بنسبة زيادة بلغت 189%. كما زادت واردات "الشاي" لتبلغ ما قيمته 57 مليون دولار مقابل 46.4 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 22.8% . وشهدت واردات مصر من "التلفزيونات" زيادة بنحو 83.5% لتسجل 232.7 مليون دولار خلال 3 شهور مقابل 126.8 مليون دولار.





كما ارتفعت واردات مصر من "الملابس الجاهزة" بنسبة 69% لتبلغ 149.1 مليون دولار مقابل 88.1 مليون دولاركما ارتفعت واردات "محضرات اللحوم" لتبلغ 65.6 مليون دولار مقابل 26.8 مليون دولاروارتفعت واردات "سيارات الركوب" لتبلغ 578.3 مليون دولار مقابل 404.5 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 43%.