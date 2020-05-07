الحلقة 14 من مسلسل "خيانة عهد".. يسرا تخالف توقعات الجمهور

في مفاجأة لم يتخيلها أي مشاهد في مسار أحداث مسلسل "خيانة عهد"، حيث كان المسلسل يدور حول الصراع الخفي لاخوة عهد التي تجسدها النجمة الكبيرة يسرا؛ إلا أن الحلقة 14 غيرت مسار الأحداث تماما بعد ان تسببت فرح التي تجسدها النجمة حلا شيحة في مقتل هشام نجل عهد الذي يجسده الفنان الشاب خالد أنور ومع تصاعد الأحداث وأثناء دفن هشام تمازج ذلك بإحساس صوت المنشد الديني محمود التهامي ليجعل نهاية الحلقة بها خليط من الاحاسيس المختلفة.

المسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، وتأليف احمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.