مكرم محمد أحمد يكشف عن تفاصيل حبسه في اليمن (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، عن تفاصيل سجنه في اليمن، أثناء تغطيته الصحفية لأحداث اليمن، معقبا: "كنت بصدد قضية وحشة وسيئة".









وقال أحمد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج رأي عام المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إنه تعرض للسجن لأسباب تتعلق بالتغطية الصحفية، قائلا "دخلت للسجن بسبب هذا السؤال أثناء وجودي في اليمن على يد القائد المصري هناك لأنه كان متخيلا إنني خارج عن الطوع، وحجب عن هيكل وعن الأهرام أني كنت مسجونا في اليمن في ذلك التوقيت، ولم يعرف زملائي الموجودين معي في اليمن بما حدث لكن في النهاية أثبتت الأهرام أنها جريدة مهمة جدًا فخرجت من السجن بنفوذ محمد حسنين هيكل".





وتابع: "عدت إلى مكاني في اليمن وقالولي تروح أي مكان في العالم فقلتلهم أروح اليمن لاستكمل مهمتي هناك وأعتقد أنني رجعت في ظروف غريبة حيث كنت في طائرة وعرفت أن الملك سعود بن عبد العزيز لجأ إلى مصر ورأى المصريين أن يتواجد في اليمن لرفع الروح المعنوية للجنود هناك وعودتي كانت مع الملك سعود بن عبد العزيز في اليمن".





وكشف أنه دخل السجن في اليمن، بسبب ادلائه بأخبار عن انسحاب القوات المصرية، موضحا أن هناك أنبوبين للمعلومات، إحداهما يصل للأهرام، وأخر يصل إلى أجهزة الدولة، معلقا: من الضروري أن تتوحد كل هذه الأنابيب في أنبوب واحد، وكنت ضحية لهذا الوضع، وتوافق المدنيي مع العسكريين على اطلاق سراحي".





وفي سياق أخر، أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أداء الحكومة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا متميزة وأن توقعاتها تصدق، مضيفا أن حسابات الحكومة وإجراءاتها الاستباقية نجت مصر من مخاطر كثيرة.





وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات صحفية، أن إجراءات الحكومة الاستباقية جعلتنا نعبر مراحل الأزمة الراهنة بدون مواجهات لأى أزمة فى المواد الغذائية والمواد التموينية والمواد المطهرة، مشيرا الى أن هناك قدر كبير من التكاتف بين مؤسسات الدولة.





وأشار مكرم محمد أحمد الى أن من ضمن الأشياء الجيدة التى تقوم بها الحكومة هى رغبتها المتزايدة فى التعامل مع القطاع الخاص وإعطائه حقه وأيضا حث القطاع الخاص على القيام بواجبه الحقيقى ودفع رواتب العمال وعدم الاستغناء عنهم وأن روح التكافل مع القطاع الخاص لعبور الأزمة شئ رائع ومهم.



