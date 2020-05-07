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رئيس الزمالك يرد على أنباء رحيل نجم الفريق
الخميس 07/مايو/2020 - 09:54 م
كشف نادي الزمالك حقيقة وجود مفاوضات مع بطل اليونان من أجل ضم نجم القلعة البيضاء، أشرف بن شرقي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال مرتضى منصور في تصريحات لوسائل الإعلام:"لم نتلق أي عروض لضم أشرف بن شرقي أو أي من لاعبي الزمالك".
وأضاف:"لا أعلم سبب انتشار الأخبار المتعلقة برحيل لاعبي الزمالك وسط الظروف التي تمر بها جميع بلدان العالم".
واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "لم تصل للنادي أي عروض تخص أي لاعب ولسنا في مرحلة تسمح بالنقاش في أمور تخص كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا".