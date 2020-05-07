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رئيس الزمالك يرد على أنباء رحيل نجم الفريق

الخميس 07/مايو/2020 - 09:54 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
كشف نادي الزمالك حقيقة وجود مفاوضات مع بطل اليونان من أجل ضم نجم القلعة البيضاء، أشرف بن شرقي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لوسائل الإعلام:"لم نتلق أي عروض لضم أشرف بن شرقي أو أي من لاعبي الزمالك".

وأضاف:"لا أعلم سبب انتشار الأخبار المتعلقة برحيل لاعبي الزمالك وسط الظروف التي تمر بها جميع بلدان العالم".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "لم تصل للنادي أي عروض تخص أي لاعب ولسنا في مرحلة تسمح بالنقاش في أمور تخص كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا".

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