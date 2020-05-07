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بعد إلغاء الدوري.. تتويج مبابي هدافًا للدوري الفرنسي

الخميس 07/مايو/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
وكالات
تُوج كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان بلقب هداف الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي برصيد 18 هدفا.

وكانت الرابطة قد أنهت منافسات الدوري قبل أوانه نهاية شهر نيسان/أبريل المنصرم، بعد ما يقارب شهر ونصف على تعليقه بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت تتويج المتصدر باريس سان جيرمان باللقب، رغم تبقي عشر مراحل على نهايته الفعلية.

ورغم تعادل مبابي مع لاعب موناكو وسام بن يدر بعدد الأهداف، إلا أن الأخير سجل ثلاثة أهداف من ركلات جزاء، في حين لم يسجل نجم المنتخب الفرنسي أي هدف بنفس الطريقة، ما منحه الأفضلية.

واختير لاعب وسط الفريق الباريسي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أفضل ممرر في الدوري مع 14 تمريرة حاسمة خلال الموسم، متفوقا على الجزائري إسلام سليماني لاعب موناكو، ويوان كورت لاعب بريست.

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