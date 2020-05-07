أبرز أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "رجالة البيت"

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انطلقت اليوم الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "رجالة البيت"، على قناة "أون "، في تمام الساعة 7:45 مساءً.



بدأت الحلقة عندما قرر كل من أحمد فهمي وأكرم حسني "تيمون وبومبا" خرج كل الهدوم المخزونه، ثم وجودا إعلان خيري على التليفزيون، للتبرع بالهدوم القديمة.



قرر كل من تيمون وبومبا أن يذهبوا إلى مقرالجمعية الخيرية، ليشاهدوا ما يحدث، فوجدوا الناس قادمين ومعهم هدوم قديمة، فقاموا بأخذ هدوم الناس لهم ولعائلتهم، ثم إقترح تيمون على بومبا أن يقولوا للناس أنا العنوان تم تغيره على بيتهم، لكي يأخذوا هذه الهدوم.



قرر كل من تيمون وبومبا أن يقوموا ببيع الهدوم التي تبرع بها الناس، فعلوا ذلك، قام الكثير بشراء هدوم منهم، بعد ذلك إكتشفوا أن هذه الهدوم معيوبة.



تشاجرت الزبائن مع تيمون وبومبا، فهربوا وقرور وضع فكرة جديدة لبيع هدوم الغلابة ، فإقترح تيمون أن يقوموا بعمل صفحة على الفيس بوك، لعرض الهدوم عليها، وافقه بومبا، هنا إنتهت الحلقة الرابعة عشر.

