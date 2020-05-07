7.13 مليار دولار صادرات مصر في الربع الثاني

أعلن البنك المركزي عن تراجع الصادرات المصرية خلال الربع الثانى من العام المالي الحالي (2019 / 2020) لتبلغ ما قيمته 7.130 مليار دولار مقارنة بالربع الثاني من العام المالي (2018 2019/)، والذي سجل نحو 7.488 مليار دولار بانخفاض بلغت نسبته 5%.





وأوضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي اليوم /الخميس، أن إجمالي صادرات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها بلغ نحو 2.652 مليار دولار، منها بترول خام بما قيمته 1.037 مليار دولار، ومنتجات بترولية بنحو 1.569 مليار دولار.





وأشار التقرير إلى أن صادرات المواد الخام بلغت نحو 540.8 مليون دولار، منها خضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة بما قيمته 117.9 مليون دولار، وفواكه طازجة أو مجففة بما قيمته 91.4 مليون دولار، فيما بلغت صادرات البطاطس نحو 57.5 مليون دولار، والقطن الخام ما قيمته 21.3 مليون دولار.





وأضاف التقرير أن صادرات مصر من السلع النصف مصنعة ارتفعت خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي لتبلغ ما قيمته 1.186 مليار دولار مقارنة بنحو 967.6 مليون دولار، منها صادرات ذهب بما قيمته 517.1 مليون دولار، وبوليميرات ايثيلين وبروبيلين بنحو 142.9 مليون دولار، وسجلت صادرات المركبات غير العضوية أو العضوية نحو 208.6 مليون دولار، وبلغت صادرات شحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية نحو 75.3 مليون دولار، فيما سجلت صادرات الأنابيب والمواسير والخراطيم ما قيمته 2.1 مليون دولار، بينما بلغت صادرات الحديد صب زهر نحو 63.5 مليون دولار.





ولفت إلى تراجع صادرات مصر من السلع تامة الصنع لتبلغ بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي ما قيمته 2.750 مليار دولار مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار بالربع المناظر من العام المالي السابق، تضمنت أقمشة منسوجة بما قيمته 269.2 مليون دولار، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي بما قيمته 57.4 مليون دولار، فيما بلغت قيمة صادرات الملابس الجاهزة ما قيمته 246.7 مليون دولار.





وأوضح التقرير أن صادرات مصر من الألبان ومنتجاتها والجبن بلغت نحو 67.4 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية ما قيمته 272.1 مليون دولار.





وأشار إلى أن صادرات الأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة بلغت نحو 122.5 مليون دولار، كما بلغت صادرات الأسلاك والكابلات نحو 85.1 مليون دولار، والألومنيوم ومصنوعاته ما قيمته 71.3 مليون دولار.





ونوه التقرير بأن صادرات أجهزة الهاتف والاتصالات بلغت 4.6 مليون دولار، فيما بلغت صادرات سيارات الركوب نحو 9.9 مليون دولار، وسجلت صادرات السجاد وأغطية الأرضيات ما قيمته 63.9 مليون دولار، وبلغت صادرات الزجاج ومصنوعاته نحو 70.9 مليون دولار، بينما بلغت صادرات الصابون ومحضرات غواسل عضوية ما قيمته 63.7 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر من سكر القصب أو سكر شوندر (البنجر) والسكروز النقي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي نحو 35.8 مليون دولار.



