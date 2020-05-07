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مكرم محمد أحمد: السادات كان "ابن سوق.. وعارف المصريين كويس" (فيديو)

الخميس 07/مايو/2020 - 09:58 م
الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد
الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد
هدى عبدالرازق
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الرئيس الراحل أنور السادات ظُلم، وكان ينظر له بنظرة أقل مما ينبغي، معتبرا أن توليه الحكم عقب جمال عبدالناصر أحد هذه الأسباب

وأشار أحمد، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أنه يرى أن السادات له دور ربما يكون أهم من دور عبدالناصر في مصير مصر، مضيفا أن السادات كان يعلم الشعب المصري أكثر بكثير من عبدالناصر، معقبا: "الساادات كان ابن خبرة وابن سوق.. عارف المصريين كويس، يحسن فهمهم".


وأوضح رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن السادات عندما قام برحلته إلى القدس أن المصريين سيستقبلونه بحفاوة، معلقا: "في ظل عبدالناصر كان لا يمكن أن يظهر السادات".

في سياق أخر، أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أداء الحكومة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا متميزة وأن توقعاتها تصدق، مضيفا أن حسابات الحكومة وإجراءاتها الاستباقية نجت مصر من مخاطر كثيرة.

وأضاف أحمد، في تصريحات صحفية، أن إجراءات الحكومة الاستباقية جعلتنا نعبر مراحل الأزمة الراهنة بدون مواجهات لأي أزمة في المواد الغذائية والمواد التموينية والمواد المطهرة، مشيرا إلى أن هناك قدر كبير من التكاتف بين مؤسسات الدولة.

وأشار مكرم محمد أحمد الى أن من ضمن الأشياء الجيدة التى تقوم بها الحكومة هي رغبتها المتزايدة فى التعامل مع القطاع الخاص وإعطائه حقه، وأيضا حث القطاع الخاص على القيام بواجبه الحقيقى ودفع رواتب العمال وعدم الاستغناء عنهم وأن روح التكافل مع القطاع الخاص لعبور الأزمة شئ رائع ومهم.

واختتم الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد تصريحاته قائلا: "هناك توحد فى فلسفة الموقف وعدم التمييز بين القطاع الخاص والعام، ومساعدة القطاع الخاص وأن ينتصر لعماله، وهناك درجة عالية من التوافق وتكافؤ المصالح وتقديم المصلحة العامة على أى شئ أخر".

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