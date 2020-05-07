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إلغاء الدوري الإيطالي بات قريبًا.. فيورنتينا يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
بات الدوري الإيطالي لكرة القدم قريبًا جدًا من الإلغاء هذا الموسم، بعدما أعلن نادي فيورنتينا الناشط في "السيريا إيه" إصابة 3 لاعبين و3 عاملين بالنادي البنفسجي بفيروس كورونا المستجد.

ولم يُعلن الفيولا عن أسماء اللاعبين أو العاملين بوباء كورونا، وقال إنه سيسمح لبقية لاعبي الفريق بإجراء تدريبات فردية وليست جماعية.

وقال النادي في بيانًا له عبر الإنترنت :"قام النادي وفقا للبروتوكول الصحي بعزل المصابين. في صباح الغد ستخضع بقية المجموعة لفحوص طبية واختبارات لياقة قبل بدء التدريبات الاختيارية في الملعب". 


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