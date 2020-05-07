الكنيسة تحتفل غدا بعيد استشهاد القديس مار مرقس الرسول

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أيقونة القديس مرقس الرسول، غدا، بعيد استشهاده، حيث يظهر القديس عملاقا بجوار الأسد الضئيل الحجم فقد كان عملاقا في قامته الروحية، ويحمل الإنجيل الذي كتبه في روما وأحضر منه نسخة إلى مصر، تحيط برأسه هالة ذهبية هي هالة القداسة، يرتدي ملابس بيضاء رمزا للقداسة والطهارة، يرتدي رداء احمر رمزا لدماء الشهيد حيث انه استشهد في الإسكندرية.



وتظهر خلفه منارة الاسكندرية والمركب الذى حضر به الى مصر واسفلة ارض مصر المخصبة يترعرع بها شجرة مثمرة وزهور، أما خلفية الايقونة كلها مذهبة ومغطاه برقائق الذهب ليعكس النور كما هو متبع فى كل الايقونات القبطية، والأيقونة من رسم دكتور يوسف زكي بالعذراء بمسرة لكنيسة قبطية فى انجلترا



كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد صلى مساء اليوم عشية عيد القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية والذي تحتفل به الكنيسة القبطية يوم ٣٠ برموده الموافق ٨ مايو من كل عام.



وفي ختام العشية طَيَّب قداسته رفات "الكاروز" وألقى عظة عن "شخصية مار مرقس الرسول".



كان البابا تواضروس قد قال في برنامجه اليومي "جدد أيامنا كالقديم" والذى تبثه الصفحة الرسمية للكنيسة المصرية: إن تكوين الأسرة في المفهوم العقيدي ثلاثي يتألف من هو وهي والمسيح وهذا التكوين الثلاثي يخلق وحدة قوية سر الزيجة يجعل من كل أسرة أيقونة حية ونظرتنا لكل أسرة تتكون هي أن تصبح مصنع للقديسين مؤكدا أن سر الزيجة أحد أسرار الكنيسة السبعة



وتابع تواضروس: وكل القديسين الذين نحبهم ونشفع لهم نتاج لأسر مباركة والتاريخ يحكي عن أسر كثيرة كيف كان الآباء والأمهات والأبناء أصحاب عزيمة قوية، مثل القديس أبانوب فهو طفل صغير نعلق أيقونته ونتذكر قصة أسرته، وهكذا الأم دولاجي والأم رفقة وأعداد لا تحصى من الأسر التى تكونت في الكنيسة وصارت تقدم قديسيين



واختتم: الكنيسة لديها ايقونة حية هي الأسرة لذلك قوانين الأسرة لها أهمية قصوى في الكنيسة فنجاح الأسرة من نجاح الكنيسة



كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صاحبي النيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين والأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط.



ومن المقرر أن يتم بث العظة عبر الفضائيات المسيحية والصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك".