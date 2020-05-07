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وائل جسار يفوز علي السقا ويتبرع بـ100 ألف جنيه لمستشفي بهية
الخميس 07/مايو/2020 - 10:02 م
سارة إبراهيم
أستضافت النجمة رزان مغربي اليوم المطرب وائل جسار ليحل ضيفآ جديد علي برنامج " إغلب السقا" علي mbc مصر .
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تنافس السقا مع وائل جسار علي ستة ألعاب ترفيهية ، فاز وائل علي السقا وتبرع بالمبلغ ل مستشفي "بهية".
كما أطرب وائل جسار الجمهور بصوته الجميل بأغنية " قلبك حنين يانبي"، الذي طلبها أحمد السقا منه.
"إغلب السقا"، برنامج ترفيهي وخيري يعتمد علي فوز المتسابق في كل حلقة ب ١٠٠ ألف حنيه ولكن يتبرع بها لمؤسسة خيرية في نهاية كل حلقة بينما يفوز أحد المشاهدين بجائزة قيمتها ١٠٠ ألف جنيه عن طريق الأجابة علي سؤال الحلقة .
"إغلب السقا"، تقدمه النجمة رزان مغربي والفنان أحمد السقا يوميآ الساعة السابعة مساء ويعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل علي مصر mbc .
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