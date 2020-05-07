خبير اقتصادي: مصر ستفقد 175 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة المصرية منذ بداية أزمة كورونا كانت تعمل على حماية الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق الفترة الأخيرة، وفي نفس الوقت الحفاظ على صحة المواطن، وهذا واضح من تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليار جيه، لدعم القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بسبب أزمة كورونا.









وأكد السيد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن البنك الدولي أقر أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سينخفض من 3.6 لـ1%، وإذا أستمرت هذه الأزمة حتى الربع الثالث من 2020 قد ينخفض نسبة النمو لـ0.5%، و25 مليون مواطن سيفقد وظائفه بسبب أزمة كورونا





ولفت إلى أن مصر كانت تأمل أن تخصص معدل نمو يصل لـ6%، ولكن بسبب هذه الازمة انخفض المعدل 4.2، وهذا يعني أن الاقتصاد القومي سيفقد 175 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا.





من جهته، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر الإعلان عن الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، إ ن المواطن يجب أن يدرك أن أزمة فيروس كورونا تركت آثارها على الوضع الاقتصادي.





وأشار معيط، إلى أن الدولة كانت تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يقترب من 6%، ولكنه يصل حاليا إلى 4.2%، وهذا يعني خفض في معدل النمو بما يقترب من 1.8%.





وأوضح أنه ستحدث زيادة في حجم الدين بقيمة 44 مليار، أو ما يوازي 3% من الناتج المحلي، كما انخفضت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمقدار 75 مليار جنيه منهم 65 مليار جنيه فقد في الحصيلة الضريبية.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



