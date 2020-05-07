Advertisements

"نتفيلكس" تطرح الصور الأولى لفيلم The Old Guard من بطولة شارليز ثيرون

الخميس 07/مايو/2020 - 10:05 م
The Old Guard
The Old Guard
أحمد رمضان متولي

طرحت شبكة نتفيلكس اليوم الخميس الصور الأولى لفيلم The Old Guard من بطولة شارليز ثيرون، وذلك استعدادا لعرضه الأول وحصريا على الشبكة في 10 يوليو من الشهر المقبل.

 

The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة تأليف جريج روكا، ورسوم ليوناردو فيرنانديز، إنتاج دافيد إليسون، دانا جولدبيرج، دون جرانجير، تشارليز ثيرون، AJ Dix، بيث كونو، مارك إيفانز، ومن بطولة تشارليز ثيرون، كيكي لاين، مروان كنزاري، لوكا مارينيلي، هاري ميلنج، فان فيرونيكا نجو، مع ماتياس شونارتس وشويتيل إيجيفور

 

نبذة عن فيلم The Old Guard

 

مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندي (تشارليز ثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم. ولكن حين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الأمر يعود إلى أندي ونايل (كيكي لاين) أحدث الجنود انضماماً للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التي يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.

 

فيلم The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة الناجحة التي قام بتأليفها جريج روكا، وهو إخراج جينا برينس بايثوود مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS، وهو فيلم مليء بالإثارة والتشويق إلى جانب تقديمه قصة متماسكة وعالم فريد وجذاب يظهر لنا أن الحياة الأبدية أصعب مما تبدو عليه.

 

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

دي بروين يحدد فريقه القادم

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يستقر على أول الراحلين في الصيف

منذ أقل من ساعة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يومين

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يومين

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 19 ساعة

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:46 م

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

05:41 م

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

09:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة