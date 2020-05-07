"نتفيلكس" تطرح الصور الأولى لفيلم The Old Guard من بطولة شارليز ثيرون

طرحت شبكة نتفيلكس اليوم الخميس الصور الأولى لفيلم The Old Guard من بطولة شارليز ثيرون، وذلك استعدادا لعرضه الأول وحصريا على الشبكة في 10 يوليو من الشهر المقبل.

The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة تأليف جريج روكا، ورسوم ليوناردو فيرنانديز، إنتاج دافيد إليسون، دانا جولدبيرج، دون جرانجير، تشارليز ثيرون، AJ Dix، بيث كونو، مارك إيفانز، ومن بطولة تشارليز ثيرون، كيكي لاين، مروان كنزاري، لوكا مارينيلي، هاري ميلنج، فان فيرونيكا نجو، مع ماتياس شونارتس وشويتيل إيجيفور

نبذة عن فيلم The Old Guard

مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندي (تشارليز ثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم. ولكن حين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الأمر يعود إلى أندي ونايل (كيكي لاين) أحدث الجنود انضماماً للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التي يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.

فيلم The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة الناجحة التي قام بتأليفها جريج روكا، وهو إخراج جينا برينس بايثوود مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS، وهو فيلم مليء بالإثارة والتشويق إلى جانب تقديمه قصة متماسكة وعالم فريد وجذاب يظهر لنا أن الحياة الأبدية أصعب مما تبدو عليه.