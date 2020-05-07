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أسعار النفط تتحول للتراجع فى نهاية التعاملات

الخميس 07/مايو/2020 - 10:05 م
أسعار النفط
أسعار النفط
شهدت أسعار النفط تحول فى نهاية التعاملات اليوم الخميس، للتراجع  لتمحو مكاسب حادة بالتزامن مع إعلان بيانات صينية إيجابية، في حين تستمر المخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام.


ويأتي أداء الذهب الأسود اليوم في جلسة متقلبة حيث تحول للهبوط بعد مكاسب تجاوزت 11 بالمائة خلال التعاملات، مع ارتفاع واردات الخام الصيني خلال الشهر الماضي إلى 10.42 مليون برميل يومياً، مقابل 9.68 مليون برميل يومياً المسجلة خلال مارس الماضي.

كما كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة بالأمس، ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الخامس عشر على التوالي خلال الأسبوع المنتهي في 1مايو، لكن الزيادة جاءت أقل من التوقعات.

بينما تراجع إنتاج الولايات المتحدة من الخام إلى 11.9 مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة.

وبدأت بعض الدول في تخفيف عمليات الإغلاق الوطني المطبقة لمكافحة وباء "كوفيد-19"، لكن هناك شكوك حول التعافي الاقتصادي كما لا يزال المعروض من النفط يفوق الطلب.

وكانت منظمة أوبك وحلفاؤها اتفقوا على خفض إنتاج الخام بداية من الشهر الجاري بنحو 10 ملايين برميل يومياً لتحقيق الاستقرار في الأسعار وسط انهيار الطلب.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو  بنسبة 1.8 بالمائة ليصل إلى 23.55 دولار للبرميل، بعد أن سجل 26.74 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وبحلول الساعة 7:00 بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو بنحو 1.5 بالمائة ليصل إلى 29.34 دولار للبرميل بعد أن بلغ 31.82 دولار في وقت سابق.

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