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متحدث الوزراء: ارتداء الكمامة سيكون إجباريا خلال الفترة المقبلة لهذا السبب

الخميس 07/مايو/2020 - 10:10 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
كـسـاب أحـمـد
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اقتصاديات العالم تنزف الآن بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولن تستمر في الإغلاق، متابعًا: "ونحن كان لدينا بعد نظر في ذلك عندما قمنا باستمرار عجلة الإنتاج مع اتباع الضوابط الطبية خلال فترة الحظر الجزئي".

وأضاف سعد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسرح وغيرها عندما نعود للحياة بشكل تدريجي سيكون إجباريًا فيها ارتداء الكمامات، ومن لم يرتدي الكمامات ستوقع عليه العقوبة".

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيكون هناك عقوبات على من لم يتبع الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة، عندما العودة للحياة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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