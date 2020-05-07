مستشار رئيس الجمهورية يوجه رسالة مهمة للمصريين بشأن كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشرون الصحة والوقاية، إنه مازال في يد المصريين أن يحموا أنفسهم وأسرهم من تداعيات فيروس كورونا، محذرا من نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بعودة الحياة لطبيعتها، وإمكانية التخلي عن تطبيق الإجراءات الاحترازية.





وأشار تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أنه طالما هناك زيادات أفقية في عدد الإصابات، فيجب أن نتخذ كافة الإجراءات للثبات على الوضع، والهبوط بمعدل الإصابات.





وأكد أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع تفشي الفيروس، منوها بأننا في مرحلة نشطة، وحرجة تستلزم أن يحرص المواطن على تطبيق كافة الاجراءات الوقائية حتى لا ترتفع نسب الإصابة.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.



