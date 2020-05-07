Advertisements

مكرم محمد أحمد: مبارك كان وطنيًا يكره الأمريكان والإسرائيليين.. والتسامح مع التيارات الإسلامية أكبر زلات السادات

الخميس 07/مايو/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن علاقته بالرئيس مبارك والسادات، «مبارك كنت أحس إنه وطنيًا وكان يكره الإسرائليين والأمريكان في العمق ولم يكن يعبر عن ذلك كثيًرا وكان وطنيًا بمعنى الكلمة» لافتا إلى أن «السادات عظيم وفعل لمصر الكثير وفعل لمستقبلنا الكثير وأضاء لنا الطريق طويلا حتى بعد أن رحل وكنا نرى على ضوئه كثيرًا من ملامح المستقبل».

 

وأضاف الكاتب الصحفي في لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج رأي عام على قناة TeN، فيما يتعلق بالاتهامات التي وجهت له في عام 1971 وتأييد للحركة الطلابية: «لم اكن بمفردي بل كنا مجموعة كبيرة منهم احمد بهاء الدين وكان بيننا من كان يقول إننا لابد أن نذهب للعراق وانا كنت اتزعم هذا التوجه من الذين بقوا في مصر وحاربوا من اجل توضيح موقفهم وهذه الفترة استمرت لثلاث سنوات طرقنا فيها ابواب كل المسؤولين وطالبنا المسائلة أمام المدعي الاشتراكي، وهذه السنوات كانت سنوات نضج كبيرة لاننا كنا نخاطب فيها النظام حيث وصلنا الى حالة للحديث مع النظام من موقع متكافئ نسبيا ومن واجبي ان اقول إن السيدة جيهان السادات كانت تقف في الظل وتساندناوتحذرنا ان نقع في خطأ آخر في فهم السادات، وكانت على يقين من إننا على صواب واننا سوف نتمكن من تصحيح ذلك الامر، لكن في هذه الفترة كان عثمان احمد عثمان أقرب إلى قلب السادات».

 

وعن لقائه بالإسرائيليين عام 74 في لندن والقدس قال «كان لدي سؤال أريد ان اسأله أيضا لمن كان في الحكم انا ايه اللي مخوفنا من الكلام عن الاسرائليين، انا كنت شايف انه بعد الذي حدث في اكتوبر إذا لم نحسن استثمار هذا الوقت واذا لم نثق في قدرتنا على التواصل معهم وعلى كشفهم فإننا سنخطئ في حق انفسنا واعتقد إنني كنت على صواب».

 

وعن اعتقالات سبتمبر قال «السادات قال لي ونحن في واشنطن إنت عايز تمسك العصاية من النصف لأني قلت له إني أخشى أن الأمور سوف تتوسع جدا مشيرا إلى أن لا يمكن أن نعتبر اعتقالات سبتمبر «أكبر خطأ»، وأن أكبر أخطاء السادات هي المجموعة التي حاولت أن تستثمر فلسفته ورؤياه وأساءت إليه إساءة كبيرة لكن ما أدركه من أعماقي أن خيارات السادات كانت خيارات صحيحة وكانت خيارات مؤسسة على واقع حقيقي وفي صالح مصر، والتسامح مع التيارات الإسلامية أكبر زلات السادات وهذه الزلة الكبرى وكان لابد أن يتعظ  لكنه وقع في هذا الخطأ الكبير وهو الذي جاء بنهايته.

أخبار تهمك

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يومين

دي بروين يحدد فريقه القادم

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يستقر على أول الراحلين في الصيف

منذ ساعة

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ ساعة

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

07:46 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

05:41 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة