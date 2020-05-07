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بيراميدز يستهدف ضم نجم منتخب تونس

الخميس 07/مايو/2020 - 10:20 م
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي

طلب نادي بيراميدز التعاقد مع واحد من نجوم الدوري التونسي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "الصريح" التونسية أن نادي بيراميدز تقدم بعرض للتعاقد مع محمد أمين بن عمر نجم نادي النجم الساحلي التونسي في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن بن عمر رفض العرض المقدم من نادي بيراميدز مشيرا إلى أنه يرفض الانضمام إلى أي نادي داخل إفريقيا.

وذكرت الصحيفة أن رغبة محمد أمين بن عمر الأولى هي الاحتراف في أوروبا في نهاية الموسم الجاري.

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