البورصة الأمريكية ترتفع بنهاية التعاملات بدعم من قطاع التكنولوجيا

انهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع بقيادة أسهم التكنولوجيا التي دفعت مؤشر "ناسداك" ليتحول للمكاسب منذ بداية العام حتى الآن.





ويراهن المستثمرون على انتعاش الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى والتخلص من تأثيرات تفشي فيروس كورونا، مع خطط لإعادة تشغيل الاقتصاد في نصف الولايات الأمريكية.





وكشفت ولايات أمريكية مثل كاليفورنيا ونيويورك عن خطط لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً، بينما سمحت ولايات أخرى مثل جورجيا لبعض الشركات غير الأساسية باستئناف أعمالها.





وجاءت مكاسب اليوم رغم تقدم أكثر من 33 مليون أمريكي بطلبات إعانة البطالة خلال الـ7 أسابيع الماضية، وسط تراجع حاد لإنتاجية العمال في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9 بالمائة إلى 23875.8 نقطة، وهو ما يعادل صعود 211 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.1 بالمائة إلى مستوى 2881.1 نقطة، وصعد "ناسداك"بنحو 1.4 بالمائة ليصل إلى 8979.6 نقطة.





وبحلول الساعة 8:06 مساءً بتوقيت جرينتش المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى99.899